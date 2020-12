Campeonato de eSports da Libertadores terá premiação superior a R$ 500 mil

A EA Sports anunciou nesta terça-feira, 8, a primeira edição da eLibertadores 2021, campeonato de eSports oficial da Libertadores. A disputa online vai acontecer para jogadores do FIFA 21 e terá premiação total de US$ 100 mil, cerca de R$ 512 mil.

Qualquer jogador de FIFA 21 poderá fazer a sua inscrição no FIFA 21 Global Series até o dia 31 de dezembro. A competição terá duração de janeiro a março e será dividida em três fases no PlayStation 4 e Xbox One, sendo a primeira disputada entre 16 e 17 da janeiro.

A fase final do acontece entre 15 e 17 de março. Os dois melhores de cada plataforma vão para a segunda etapa do evento. Depois, os três primeiro colocados do PS4 e do Xbox One garantem vaga nos Playoffs da América do Sul. Apenas um jogador será declarado campeão.

O campeonato deveria ter acontecido em março deste ano, mas foi cancelado devido à pandemia do novo coronavírus, já que a fase final seria presencial.