Torneio de FIFA 20 arrecada mais de R$ 5 milhões no combate à Covid-19

A competição virtual Stay and Play de FIFA 20 arrecadou mais de 1 milhão de dólares (R$ 5,2 milhões), que serão doados à ONG Global Giving. A instituição não governamental levanta doações para o financiamento de projetos de caridade ao redor do mundo e tem ajudado no combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Embora o valor pareça alto, a ação não teve o engajamento esperado. Apenas 1.360 dólares foram arrecadados da comunidade de jogadores, que assistiam à transmissão da competição, ao vivo, no canal oficial da Eletronic Arts (EA), na Twitch. O 1 milhão de dólares restante é proveniente da própria EA, desenvolvedora do jogo.

Os brasileiros, que participaram do torneio beneficente não se saíram bem. Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi eliminado nas oitavas de final, para Alexander-Arnold, do Liverpool, enquanto Bruno Guimarães, do Lyon, caiu nas quartas, para Nabil Bahoui, do AIK Solna, da Suécia.

Antes de ser derrotado, Bruno Guimarães havia goleado o português João Félix, jovem sensação do Atlético de Madrid, por 6 a 2, nas oitavas de final.

Dois jogadores pouco conhecidos pelo público geral protagonizaram a final. Foram eles: Do Daramy, do F.C Copenhagen, da Suíça, e Jesper Karlström, do Djurgarden, da Suécia. O título ficou com o suíço, que bateu o rival por 2 a 1.