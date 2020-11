Campeonato de Free Fire entre shoppings terá premiação de até R$ 40 mil

A segunda edição do Gazit Egames, evento promovido entre shoppings de São Paulo, acontece entre dezembro deste ano e janeiro de 2021. Com inscrição gratuita para todos os jogadores de Free Fire, a premiação chega em até R$ 40 mil.

Cinco shoppings estão participando do evento, entre eles estão: Shopping Light (centro), Top Center (Av. Paulista), Mais Shopping (Santo Amaro), Morumbi Town (Vila Andrade) e Internacional (Guarulhos).

Cada campeonato disputado vai contar com 1200 jogadores. O primeiro torneio acontece entre os dias 04, 05 e 06 de dezembro deste ano, e o último, nos dias 29, 30 e 31 de Janeiro de 2021. Para participar basta realizar a inscrição no site: https://conexoesgames.com.br/gazit-egames/.

"Além das premiações ainda mais interessantes, investimos e ampliamos nossa estrutura e oferecemos uma maior visibilidade aos torneios. É uma grande oportunidade para os jogadores amadores ou profissionais mostrarem todas as suas habilidades e expertise no universo gamer. Criamos, com um torneio ainda maior, mais retorno às nossas plataformas digitais e fortalecemos o engajamento com o público também no cenário online, tão fundamental neste ano", afirma Rhuann Destro, Gerente de Marketing Corporativo na Gazit Brasil.

As equipes vencedoras dividirão o prêmio de R$ 10 mil por final de semana de competição. O primeiro lugar garante ainda R$ 5.000; 2º lugar: R$ 3.000 e 3º lugar: R$ 2.000.

Confira também as datas das competições:

1ª Competição: dias 04, 05 e 06 de dezembro de 2020

2ª Competição: dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2020

3ª Competição: dias 22, 23 e 24 de janeiro de 2021

4ª Competição: dias 29, 30 e 31 de janeiro de 2021