CBF abre inscrições para o e-Brasileirão e premiação chega a R$ 20 mil

A bola vai rolar nos gramados virtuais de todo o País para o e-Brasileirão 2019. As inscrições para a competição oficial da CBF disputada no Pro Evolution Soccer (PES) poderão ser feitas a partida desta segunda-feira no site oficial da entidade.

Serão 3.072 atletas por clube, mais 1.024 vagas para sócios torcedores, somando, com os 20 times, 81.920 vagas. O vencedor da competição vai embolsar a premiação de R$ 20 mil.

Quer defender o seu clube do coração no e-Brasileirão 2019? Faça sua inscrição em https://t.co/ThJ3n60fYS! pic.twitter.com/fr0D0XwffC — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 1, 2019

Como de praxe, os competidores vão passar pela classificatória online, que acontece nos dia 5 e 6 de outubro. Os oito melhores classificados na Qualificatória Online disputam a vaga de representante do time em jogos mata-mata entre 16 de outubro e 16 de novembro.

No caso do Cruzeiro, que é o atual detentor do título do e-Brasileirão, o campeão da qualificatória 2019 terá uma disputa a mais. Após passar por esta etapa, terá que enfrentar "Henr1kynho", campeão geral de 2018, em um duelo valendo a vaga de Representante do Cruzeiro no e-Brasileirão 2019.

Quando todos os times tiverem conhecido os seus representantes oficiais, os jogadores vão visitar a sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para a final presencial, disputada nos dias 5 e 6 de dezembro.