CBLoL: onde assistir a final do maior campeonato de eSports do Brasil

Chegou a hora de conhecer o campeão brasileiro de League of Legends. Neste sábado, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, acontece o confronto entre os times Flamengo e INTZ, repetindo a final da primeira etapa da competição.

Para quem deseja acompanhar a grande decisão, basta ligar no SporTV 2 ou entrar no site SporTV.com a partir das 13h (horário de Brasília). Os canais terão transmissão ao vivo do envento.

Em jogo estará o troféu do CBLoL, uma vaga para a decisão do mundial do game e premiações em dinheiro. No total, a Riot Games, desenvolvedora de League of Legends, vai distribuir R$ 200 mil. A premiação maior será de R$ 70 para o campeão do evento. O vice recebe R$ 20 mil.

Para a disputa deste final de semana, a equipe INTZ chega como favorita. Eles venceram a primeira etapa do CBLoL sobre o Flamengo.

TORCIDA

O duelo vai acontecer diante de uma plateia de oito mil pessoas. Os ingressos para a decisão acabaram ainda em julho e as entradas custavam de R$ 80 a R$ 100 .