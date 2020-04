Combate à pandemia: Brasileiro ganha torneio beneficente de videogame

O pro player brasileiro de Fifa 20 Flávio "Fifilza", que representa a equipe de eSports do Wolverhampton, venceu o holandês Nick "Nick", representante do Groningen, por 2 a 1, e foi o vencedor do torneio beneficente Fifa Ultimate Quaran-Team, promovido pela equipe da quarta divisão do futebol inglês Leyton Orient.

A competição tinha como intuito ajudar financeiramente clubes de menor expressão da Inglaterra, assim como, no combate à pandemia. Ao todo, mais de 56 mil libras (R$ 363 mil) foram arrecadas. Dessa quantia, 75% serão repassados aos clubes e 25% serão direcionados para a MIND, entidade filantrópica britânica escolhida pela Liga Inglesa de Futebol, e para o Fundo de Resposta à Solidariedade, criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), direcionado ao combate do novo coronavírus.

"Campeões da quarentena, você nunca vai cantar isso". Parabéns, Fifilza e Wolves eSports, campeões do Ultimate Quaran-Team", escreveu o Wolverhampton, após a conquista do brasileiro.

Mais de 100 clubes, ao redor do mundo, participaram do torneio mata-mata, jogando remotamente com suas equipes. Para que não houvesse desequilíbrio entre os times, todos foram nivelados com 85 de overall (média de habilidade dos jogadores). Além da arrecadação de dinheiro, o torneio é bem-vindo aos pro players, que tiveram suas agendas de competições interrompidas e podem praticar durante a paralisação.