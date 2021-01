Cruzeiro anuncia 'gaming office' para gamers do clube em SP

O Cruzeiro anunciou que está de casa nova em 2021. Todos os gamers do clube poderão aproveitar a montagem de um "gaming office" em um prédio localizado no Morumbi, em São Paulo. O espaço vai receber jogadores dos times de Free Fire, League of Legends e FIFA 21 do clube.

"O foco está em aprimorar o desempenho técnico e cognitivo dos atletas que estarão conosco nesta jornada. Acreditamos que, nesse ambiente, todos poderão se beneficiar de um viés corporativo e profissional que, recentemente, vem transformando os eSports em um grande negócio", disse Marcelo Fadul, CEO da E-Flix, gestora do clube mineiro.

"Diferentemente de uma gaming house, ambiente com o qual muitos deles estão acostumados, vemos no gaming office uma oportunidade relevante para o aprimoramento de todos", ressaltou Fadul.

O espaço em São Paulo vai colaborar especialmente com os times que estão na Série A da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) e no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL). Ambos os torneios têm sede na capital paulista.

Vale lembrar que devido à pandemia do novo coronavírus os torneios estão sendo realizados de maneira online.