EA divulga o overall dos jogadores adicionados aos 'icons' do Fifa 21

A Electronic Arts (EA), desenvolvedora do game Fifa, divulgou quais serão as pontuações 'overall' dos jogadores que serão adicionados aos icons do jogo, a lista de grandes atletas da história do futebol que podem ser sorteados aos jogador no modo 'ultimate team'.

O sistema de icons funciona com três cartas para cada jogador: early moments (início da carreira), late moments (carreira consolidada) e prime moments (auge do jogador). Essas três cartas representam estágios da carreira do atleta, do início da sua carreira até o auge do jogador.

11 novos jogadores históricos serão adicionados aos icons, completando 100 no total. Os 11 serão: Puskás, Cech, Cantona, Ashley Cole, Vidic, Lahm, Schweinsteiger, Xavi, Davon Suker, Fernando Torres e Eto'o. Confira o overall de todos eles na versão 'auge' abaixo.

Puskás: 94

Cech: 91

Cantona: 93

Ashley Cole: 89

Vidic: 90

Lahm: 91

Schweinsteiger: 89

Xavi: 93

Davon Suker: 90

Fernando Torres: 91

Eto'o: 92

O Fifa 21 está previsto para ser lançado oficialmente no dia 9 de outubro.