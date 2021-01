EA Sports abre votação para escolher o Melhor Time do Ano do FIFA21

A EA Sports anunciou nesta quinta-feira a abertura da votação popular para a escolha do Melhor do Time do ano (Team of the Year, ou TOTY) do modo Ultimate Team do FIFA 21. A escolha dos melhores do ano pode ser feita pelo site oficial da empresa. Da lista de 70 indicados, são cinco brasileiros: Alisson, Ederson, Marquinhos, Neymar e Thiago Silva.

A votação fica aberta até 18 de janeiro. A divulgação dos nomes dos escolhidos será ainda neste mês, com as cartas especiais disponíveis nos pacotes por tempo limitado. Os votos populares continuarão apenas ajudando na escolha da Seleção do Ano, pois o time final será definido junto com as preferências da própria produtora a EA Sports.

Fora os brasileiros, a lista dos 70 nomes traz os craques Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski, escolhido o melhor jogador do mundo neste ano.

Confira a lista:

Goleiros:

Alisson - Liverpool

Ederson (Manchester City)

Keylor Navas (Paris Saint-Germain)

Lukáš Hrádecký (Bayer 04 Leverkusen)

Manuel Neuer (Bayern de Munique)

Steve Mandanda (Olympique de Marseille)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Defensores:

Alphonso Davies (Bayern de Munique)

Andrew Robertson (Liverpool)

Angeliño (RB Leipzig)

Aymeric Laporte (Manchester City)

Francesco Acerbi (Lazio)

Jesús Navas (Sevilla)

Jordan Amavi (Olympique de Marseille)

Jordi Alba (Barcelona)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Matthias Ginter (Borussia M'gladbach)

Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Stefan de Vrij (Inter de Milão)

Theo Hernández (Milan)

Thiago Silva (Chelsea)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Meio-campistas:

Alejandro Gómez (Atalanta)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur)

Houssem Aouar (Lyon)

Jordan Henderson (Liverpool)

Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Lars Stindl (Borussia M'gladbach)

Luis Alberto (Lazio)

Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Mateo Kovačić (Chelsea)

Merino (Real Sociedad)

Nabil Fekir (Real Betis)

Parejo (Villarreal)

Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund)

Renato Sanches (Lille)

Robin Gosens (Atalanta)

Thiago (Liverpool)

Toni Kroos (Real Madrid)

Atacantes:

André Silva (Eintracht Frankfurt)

Andrej Kramarić (Hoffenheim)

Ángel Di María (Paris Saint-Germain)

Ben Yedder (AS Monaco)

Ciro Immobile (Lazio)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Danny Ings (Southampton)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Francesco Caputo (Sassuolo)

Harry Kane (Tottenham)

Jack Grealish (Aston Villa)

Jamie Vardy (Leicester City)

João Félix (Atlético de Madrid)

Joselu (Alavés)

Karim Benzema (Real Madrid)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Barcelona)

Lorenzo Insigne (Napoli)

Luis Suárez (Atlético de Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Neymar Jr (Paris Saint-Germain)

Paulo Dybala (Juventus)

Raheem Sterling (Manchester City)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Romelu Lukaku (Inter de Milão)

Sadio Mané (Liverpool)