EA Sports promove votação popular inédita para definir Seleção do Ano

A EA Sports vai contar com a ajuda dos internautas para escolher a Seleção do Ano do modo Ultimate Team do game FIFA 20. Essa é a primeira vez que a empresa abre votação popular em seu site oficial.

Os interessados em escolher a equipe poderão acessar o site da EA Sports até o dia 20 de dezembro para dar o seu voto. O resultado será divulgado em janeiro de 2020. Depois disso, as cartas ficarão disponíveis nos pacotes por tempo limitado.

55 nominees. 12 months of football. One Ultimate XI. Voting is OPEN for the #FIFA20 Team of the Year Submit your vote https://t.co/nAwjKIg9K9 Vote ends Dec 20. Winners revealed in Jan. #TOTY #FUT pic.twitter.com/wI2Sh1oD1V — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) December 12, 2019

Os internautas poderão escolher entre os 55 jogadores nomeados. Na lista aparecem oito brasileiro, sendo eles: Alisson, Neymar, Alex Sandro, Thiago Silva, Fabinho, Roberto Firmino, Marquinhos e Ederson.

Além do brasileiro Neymar, destaque do Paris Saint-Germain, os astros Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, da Juventus, também aparecem na lista.

COMO VOTAR

Para participar da votação basta acessar a página da EA Sports, fazer login e escolher os cards para selecionar a escalação principal. Todos os usuários que participarem da votação vão ganhar um terno da Seleção do Ano no Ultimate Team.