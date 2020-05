Estão abertas as inscrições para o Mundial de LoL voltado para amadores

As inscrições para o Red Bull SoloQ, antigo Red Bull Player One, principal torneio mundial de League of Legends para amadores, disputado no formato x1, começam nesta sexta-feira (22), com mudanças significativas na dinâmica do torneio.

A temporada contará, pela primeira vez, com uma decisão sul-americana, entre jogadores do Peru, Argentina, Chile, Brasil e Colômbia. Estima-se que 35 países participarão do campeonato, que também contará com alterações em sua rota de confronto, agora disputada na Top Lane de Summoner’s Rift.

“Estamos felizes em continuar a parceria com a Red Bull tanto no CBLoL quanto no Red Bull SoloQ, um evento que a cada ano se torna mais representativo na nossa comunidade", explica Carlos Antunes, head de Esports da Riot Games no Brasil. "Essa iniciativa aproxima a experiência profissional para jogadores amadores de League of Legends, podendo revelar atletas, além de oferecer uma experiência incrível para os participantes e para a comunidade", acrescenta.

As qualificatórias acontecerão nos dias 4, 5, 11, 12, 18 e 19 de julho e apenas 32 players poderão avançar para a Etapa Intermediária, que será disputada no dia 25 do mesmo mês. Dos 32 competidores, quatro chegarão até as finais nacionais e apenas três deles passarão para o confronto continental, que, no caso dos brasileiros, será travado contra os vizinhos sul-americanos.

"Estou muito feliz por estar junto com a Red Bull em mais esse superprojeto. Essa nova temporada traz a novidade do x1 na rota do topo, além de mais oportunidades pra galera, pois são mais vagas para as qualificatórias e os campeões nacionais vão disputar contra a galera da América Latina. Curti muito as novidades e estou bem ansioso para ver esse evento acontecer", disse Felipe 'YoDa' Noronha, um dos principais streamers de LoL no mundo.

A idade mínima para ingressar na competição é de 18 anos e será necessário ter uma conta válida no LoL. As inscrições poderão ser feitas através do site redbull.com.br/soloq, até às 11 horas do dia da classificatória. Serão 1.024 vagas por dia de competição.