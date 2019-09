Felipe 'brTT' atualiza tatuagem no rosto com título do Flamengo 

Com cinco títulos de League of Legends (CBLoL) na carreira, Felipe "brTT" Gonçalves, do Flamengo, atualizou sua tatuagem no rosto com o traço da sua quinta conquista.

O título recente de Felipe foi conquistado com o Flamengo, que garantiu a sua primeira taça na modalidade e tem pela frente o seu maior desafio: o Mundial de League of Legends, que começa no dia 2 de outubro, em Berlim, na Alemanha.

Nas redes sociais, Felipe divulgou a imagem de sua nova tatuagem: "Penta campeão", escreveu. O desenho faz parte de uma atualização. Ele já tinha quatro riscos no rosto representados os seus títulos de campeão brasileiro - 2013, 2014 (1° Split), 2015 (2° Split), 2017 (1° Split) e 2019 (2° Split).

Agora, o jogador vai ter a oportunidade de representar o Brasil pela segunda vez no Mundial de League of Legends. Em 2015, ele vestiu a camisa da paiN Gaming e participou da competição.