Fenômeno do Fifa 20 reclama de cadeira e vira meme nas redes sociais

Pouco antes da terceira etapa do FUT Champions Cup em 2020, em Atlanta, nos Estados Unidos, o britânico Donovan "Tekkz" usou as redes sociais pare reclamar da cadeira que disputaria o torneio. A ação do jogador chegou a virar meme na web.

Indignado com a cadeira, o jogador de 17 anos publicou uma foto com a legenda: "Evento profissional de eSports e essa é a cadeira que eu tenho que usar". Veja o post:

Professional gaming event, and this is the chair I have to use... pic.twitter.com/IGShADPJAK — Fnatic Tekkz (@Tekkz) January 17, 2020

Nos comentários da publicação, os seguidores do pro player brincaram com a situação. "Isso representa mais conforto para os jogadores profissionais brasileiros do que futebol e samba", escreveu um internauta ao divulgar a imagem de uma cadeira usada em bar. "Ouvi dizer que eles usaram o orçamento da cadeira para adicionar extras ao prêmio", comentou outro.

O problema do britânico foi resolvido uma hora após a sua reclamação. Também em sua conta nas redes sociais, ele divulgou a imagem da nova cadeira. "Rapazes, conseguimos a atualização!". Confira:

O FUT Champions Cup Atlanta acontece entre os dias 17 e 19, nos Estados Unidos, e terá US$ 200 mil (R$ 802 mil) em premiação. O Brasil conta com nove representantes.

Confira a repercussão:

this represent comfort for brazilians pro players more than soccer and samba pic.twitter.com/XujNftUkLy — Jornal do FIFA - #FIFA20 (@jornaldoFIFA) January 17, 2020

That happens when EA invests more money in the TOTY promo than in servers or their esport scene. pic.twitter.com/3onvKodJBd — The Great Futsby (@TheGreatFutsby) January 17, 2020