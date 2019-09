Fifa 20: jogadores reclamam de nota no game e EA Sports responde

Os atributos gerais definidos pela EA Sports para os jogadores que marcam presença no Fifa 20 parece não agradar alguns atletas. Nas redes sociais, eles questionam as decisões da desenvolvedora do game, que chegou até a responder um dos astros.

Jadon Sancho, atacante do Borussia Dortmund, questionou o fato de ter recebido a nota 77 como atributo de passe. Em pouco tempo, a EA Sports usou o seu perfil oficial no Twitter para responder o jogador. "Por que passar quando você tem 90 de drible?", escreveu. E o atleta continuou questionando: "Acho que os dois poderiam ser 90".

Why pass when you have 90 dribbling ‍♂️ — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 9, 2019

Quem também não gostou nada na sua nota foi Aubameyang, do Arsenal. A sua pontuação geral foi 88. No Twitter, o atleta disse que a desenvolvedora do jogo terá de "explicar algumas coisas" e recebeu o apoio dos seus seguidores na rede social.

88 Gen !!! Im ok with that ‍♂️but you guys from #EA should explain me something’s that I don’t understand !! what’s your thoughts on my fifa 20 rating card guys?! pic.twitter.com/hRWCVv54VQ — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) September 10, 2019

Gabriel Jesus é outro astro que está na lista dos insatisfeitos com o Fifa 20. O atacante do Manchester City recebeu a nota 39 com relação aos seus atributos defensivos. "Vocês só podem estar brincando", brincou o jogador.

Ainda nas redes sociais, internautas questionaram os atributos de João Félix, do Atlético de Madrid, avaliado em 80. Os torcedores o comparam com Jesse Lingard, do Manchester United, com nota 82.

Confira as reações:

I think both could be 90 ‍♂️ a bit harsh — Jadon Sancho (@Sanchooo10) September 9, 2019

Not buying FIFA 20 because they violated my boy Joao Felix with a 80 rating ‍♂️ @EASPORTSFIFA — Jonathan Benitez (@J0nathanB_) September 10, 2019

OFFICIAL FIFA 20 RATINGS Jesse Lingard - 82 OVR Joao Felix - 80 Vinicius Junior - 79 Richarlison - 79 If I speak... — the divine comedy. (@Pandorasballs) September 10, 2019