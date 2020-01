FIFA 20: Mundial será sediado em Milão; premiação ultrapassa R$ 400 mil

A EA Sports anunciou nesta quarta-feira que a próxima edição do Mundial de Clubes do FIFA 20 será realizado em Milão, na Itália. A competição conta com dois brasileiros entre os 48 jogadores e está marcada para acontecer entre os dias 7 e 9 de fevereiro.

Miguel "SpiderKong" e Pedro Resende vão competir de olho na grande premiação: R$ 417 mil. Apesar da competição ser em duplas, os brasileiros não formarão parceria. Pedro vai defender a Ellevens esports e SpiderKong a Roma.

No ano passado, o argentino Nicolas "nicolas99fc" e o britânico Donovan "Tekkz", ambos da KiNG eSports, garantiram o título da FIFA eClub World Cup .

Confira os times classificados:

AS Roma

Blue United eFC

Borussia VfL 1900 Mönchengladbach

Complexity Gaming

DUX Gaming

Ellevens

FaZe Clan

FC Basel 1893 eSports

Fierce Esports

FK Austria Wien

Fnatic

Gillette Infinity Esports

Hashtag United

Manchester City eSports

Mkers

Movistar Riders

Nasr eSports

NEO

Nordavind DNB

Olympique Lyonnais

POWR eSports

R288

Team FUTWIZ AU

Team QLASH