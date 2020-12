FIFA 21 homenageia 50 anos de Chaves com novo uniforme

Prestes a completar 50 anos, o personagem Chaves ganhou uma homenagem da EA Sports. Nesta quarta-feira, 9, foi lançado um uniforme inspirado no seriado mexicano disponível no modo Ultimate Team do FIFA 21.

A novidade foi anunciada pelas redes sociais com imagens de Thiago Silva, Kaká, Ronaldo e Pelé vestidos com a roupa do Chaves. Para os jogadores, a novidade estará disponível de quinta até domingo. Outros itens comemorativos também serão lançados.

"Isso, isso, isso! Olha quem já tá comemorando os 50 anos do Chaves! Este belo uniforme e mais itens especiais do Chaves estarão disponíveis", escreveu a EA no Sports Twitter.

Isso, isso, isso! Olha quem já tá comemorando os 50 anos do Chaves! Ninguém menos que os craques @tsilva3, @pele, @KAKA e @Ronaldo Este belo uniforme e mais itens especiais do Chaves estarão disponíveis no #FUT21 de amanhã a 13 de dezembro! @ChavodelOcho_Of pic.twitter.com/I0h6PmzQyG — EA SPORTS FIFA BRASIL (@EAFIFABR) December 9, 2020

Para quem deseja adquirir o uniforme será preciso completar três desafios e cada fase vai disponibilizar uma recompensa para o jogador, sendo elas: o escudo de 50 anos do Chaves, uma decoração para os estádios e o mosaico 3D temático do programa, além do uniforme do Chaves e do Kiko.