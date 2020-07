Focando em 'nova geração do futebol', game Fifa 21 terá Mbappé na capa

A EA, desenvolvedora do game de futebol Fifa, anunciou quem estará na capa da próxima edição do jogo, a de número 21: Kylian Mbappé, atacante do PSG e da seleção francesa. O game deve ser lançado em outubro deste ano.

Além do atacante francês, outros jogadores promissores como o atacante Erling Haaland, do Borussia Dortmund, o meia João Felix, do Atlético de Madrid, e o lateral-direito Alexander-Arnold, do Liverpool, aparecerão em menus e outros momentos do jogo.

The leader of the next generation. @KMbappe is the #FIFA21 global cover star! The #FIFA21 Champions edition cover ⬇️ Pre-Order today ➡️ https://t.co/Ucbq7aGFO2 pic.twitter.com/0Q64KynQLc — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020

"Estar na capa do Fifa é um sonho que se torna realidade. Desde o meu tempo em Bondy à Clairefontaine até a Copa do Mundo, isso é outro marco. Eu venho jogando este jogo desde que era criança e estou honrado em representar toda uma nova geração de futebolistas e estar no mesmo grupo que muitos outros jogadores incríveis com quem eu divido essa honra", afirmou Mbappé.

"Kylian representa o que estamos trazendo para a experiência neste ano, do seu comprometimento em fazer avançar a cultura do futebol, suas conexões sociais profundas e o desejo incansável de levar o jogo ao próximo nível. Estamos animados em firmar a parceria com ele para levar o jogo mundial adiante", afirmou Cam Weber, diretor-geral EA Sports.

A previsão da EA Sports é que o jogo seja lançado em 9 de outubro. O game estará disponível para as plataformas PC, Xbox One e PlayStation 4.