Globo anuncia parcerias para a transmissão de campeonatos de CS:GO

A Rede Globo anunciou nesta quinta-feira uma parceria inédita, de três anos, com a Omelete Company e o streamer brasileiro Gaules, para transmitir os maiores campeonatos de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) do mundo. A emissora exibirá as etapas do circuito ESL Pro Tour e os maiores eventos da DreamHack, em seus canais fechados da SporTV. A primeira competição a ser transmitida da parceria é o Dream Hack Open Summer, que acontecerá no dia 16 de agosto.

Durante o evento acontecerão duas exibições. Uma mais descontraída na stream do Gaules e outra nos canais SporTV e na 'Gaules TV'. A transmissão contará com a participação de casters e comentaristas especializados em eSports.

"Desde 2017 a Globo realiza investimentos no mundo dos games e eSports. As grandes competições mundiais de esportes eletrônicos em nada perdem para grandes competições de esportes tradicionais. Grandes ídolos, times fortes, torcidas apaixonadas, espetáculo, competitividade e altas premiações. A partir desta parceria da Globo com Omelete e Gaules, levaremos os melhores conteúdos de CS:GO do mundo para os fãs brasileiros. Desde o mais fanático da comunidade até ao público mainstream, que vai conhecer e celebrar os atletas brasileiros que se destacam nestas competições", diz Leandro Valentim, head de games e eSports da Globo.