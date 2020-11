Globo vai organizar torneio para revelar jogadores de eSports para clubes

A Globo vai organizar a partir de quinta-feira uma série de torneios online do simulador PES 2021 com o intuito de revelar talentos chamado. O objetivo é encontrar jogadores que se destaquem e possam integrar os times oficiais da modalidade. Assim, por exemplo, um flamenguista que for bem na competição poderá justamente defender a equipe do próprio Flamengo no eSports.

A competição será disputada nos consoles XBOX e PlayStation na Player 1, plataforma de eSports da Globo. As pontuações dos torneios formam um ranking nacional único. Os mais bem colocados podem garantir um lugar na próxima fase, que inclui uma competição profissional e o eGol Draft, no qual alguns dos maiores clubes de futebol do Brasil poderão selecionais jogadores para seus times oficiais de PES.

"A eGol apresenta um caminho claro para o gamer amador, que sonha ganhar a vida jogando videogame, e mais que isso, em poder fazer parte do time de eSports de algumas das maiores marcas do futebol brasileiro", afirmou o Head de Games e eSports da Globo, Leandro Valentim. "O eGol Open é uma importante iniciativa para esta comunidade gigante de jogadores de PES no Brasil. O objetivo é desenvolver jogadores para a cena competitiva e revelar novos talentos", disse o Head de Plataformas de eSports da Globo, Jonathas de Vargas.