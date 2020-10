Gol antológico de Ronaldinho contra o Chelsea é recriado no videogame

O golaço de Ronaldinho Gaúcho contra o Chelsea, feito no dia 8 de março de 2005, durante uma partida válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, ganhou sua versão no mundo dos games.

O ex-jogador brasileiro é um dos atletas lendários do PES 2021 e a Konami, desenvolvedora do jogo, fez questão de simular o lance histórico. Apesar da linda jogada que resultou no golaço, o Barcelona não se classificou para a próxima fase do torneio. Perdeu, em casa, por 2 a 1, e por 4 a 2, Stamford Bridge.

"Um dos gols mais bonitos da minha carreira... que noite!", escreveu Ronaldinho, no Twitter, após a publicação do vídeo. O ex-camisa 10 do Barcelona também possui uma carta lendária no FIFA, principal concorrente do PES no futebol virtual.