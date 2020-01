João Pedro, do Watford, e Kaique Rocha, da Sampdoria, fundam time de Fortnite

Os jovens jogadores brasileiros João Pedro, ex-Fluminense e atualmente no Watford, da Inglaterra, e o zagueiro Kaique Rocha, ex-Santos e atualmente na Sampdoria, da Itália, criaram uma equipe de Fortnite. O Team Vikings, como foi nomeado, foi confirmado por Leão Carvalho, representante do jogo no Brasil.

'Mais um time de Fortnite no pedaço! Esse ano promete...', postou Carvalho em suas redes sociais.

Outros jogadores e ex-jogadores já investiram em equipes de e-sports como Ronaldo Fenômeno, Douglas Costa e o ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal.

Fortnite

Lançado em julho de 2017 para consoles e PC, Fortnite aos poucos ganhou força conforme ia adicionando mais modos de jogo. O mais badalado deles, inspirado em Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG), sensação do ano passado, se chama Battle Royale: uma luta livre e imensa de 100 pessoas até a morte, que permite apenas um sobrevivente.

Foi o que ajudou a tornar Fortnite um fenômeno. Hoje, ele é o jogo mais acompanhado no Twitch, site que transmite partidas de videogame, e no YouTube Gaming, seção específica do site de vídeos do Google dedicada a jogos. De acordo com a empresa de dados de jogos Newzoo, o Fortnite sozinho representou 12,8% de todo o tráfego nessas plataformas em fevereiro de 2019.