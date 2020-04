Jogadores de CS:GO marcam campeonato para arrecadar cestas básicas

Jogadores de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), do Piauí, criaram um campeonato beneficente, com o intuito de arrecadar doações para pessoas que estão sendo afetadas financeiramente pelas recomendações de isolamento social, adotadas por diversos Estados do Brasil para diminuir a taxa de propagação do novo coronavírus.

A princípio, um grupo de 40 amigos, que realizava, periodicamente, um campeonato interno de CS:GO, decidiu transformar o torneio em algo público, para arrecadar dinheiro e reverter a premiação. Antes direcionado para a equipe vencedora, o prêmio agora vai se trasformar em cestas básicas para comunidades carentes.

Para se inscrever na competição, é preciso pagar R$ 50. Jogadores que não possuem times pré-estabelecidos também poderão participar, pagando uma taxa de R$ 10. Os organizadores irão formar uma equipe, a cada cinco players que se inscreverem individualmente na competição.

O Torneio Beneficente Piauiense de CS:GO terá formato Upper/Lower, portanto, os times poderão perder até uma partida, para cair para a fase "Lower" (repescagem), onde terão a possibilidade de se manter no campeonato mais uma vez. Caso sejam derrotados novamente, a equipe estará automaticamente desclassificada.

Todas as doações serão durante a transmissão do torneio, através de uma vaquinha virtual, na internet. A competição será disputada entre os dias 10 e 12 de abril e, para se inscrever, basta entrar em contato com o número: (86) 99965-5223.