Jogadores tentam lucrar com carta de Maradona no game FIFA 21

Diante da morte de Diego Maradona, jogadores aumentaram o preço cobrado pela carta do ídolo argentino no FIFA 21, jogo da EA Sports. O valor chegou a subir 35% em comparação aos dias anteriores.

A Mid Maradona, carta de maior overall (95) do argentino, está sendo vendida por 2,6 milhões de moedas no PlayStation. Com a inflação também no Xbox e PC, internautas reclamam nas redes sociais.

"Parabéns EA Sports, que até agora não se manifestou sobre a morte do Maradona e suas cartas no Fifa 21 viraram moedas de ouro raras agora à tarde, visando o lucro", escreveu um dos usuários do Twitter. "As pessoas que revendem Maradona no FIFA 21, vocês têm honra?", questionou outro internauta.

Confira a repercussão:

Parabéns @EASPORTSFIFA @EASPORTSFIFA que até agora não se manifestou sobre a morte do Maradona e suas cartas no Fifa 21 viraram moedas de ouro raras agora à tarde, visando o lucro. — Ronaldo Tabios (@ronaldovtabios) November 25, 2020

Hype no preço do maradona no fifa 21, quero ver @EAFIFABR dar um maradona de presente p cada player — Breno Correa (@Br3n0fifaBR) November 25, 2020

Les gens qui revendent Maradona sur Fifa 21 vous avez un honneur ? — Pocho ?? (@lelabbeuh) November 25, 2020

The fifa community’s first reaction to maradona dying is increasing his price by HALF A MILLION COINS, I can’t stress enough how much I hate humans — Akram (@akramhashem1) November 25, 2020

Mano n deu nem 1 hora q o Maradona morreu e o preço dele no fifa 21 já aumentou, nego é sujo kkkkk — pejota (@pejota_Brabo) November 25, 2020