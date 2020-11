Jogo oficial da NFL será alimentado por estatísticas reais de atletas

Madden 21, o jogo oficial da NFL, ganhará sua nova versão em dezembro. Todas as atualizações do game foram baseadas em estatísticas reais dos atletas de futebol americano.

Os dados foram captados durante as partidas da temporada a partir de sensores utilizados pelos próprios jogadores. A ideia foi baseada em deixar os atletas mais realistas no jogo com as informações de rotas, taxas de aceleração e velocidades.

Além das estatísticas, o visual dos jogadores também foi alterado para se aproximar da realidade. O desenho do uniforme é atualizado automaticamente de acordo com os movimentos de cada atleta.

O novo jogo estará disponível a partir do dia 4 de dezembro para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series S e Series X. Para quem comprou a versão anterior a atualização será gratuita.