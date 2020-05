Laion League: Fortaleza anuncia campeonato de FIFA para os torcedores

O Fortaleza criou um campeonato virtual do game FIFA 20 para os seus torcedores. De acordo com o clube, o "Laion League" terá cinco edições: um torneio inicial e cinco seletivas que classificarão os quatro primeiro colocados para a disputa final.

Os vencedores das disputas ganharão uma premiação em dinheiro e também vão integrar o projeto de FIFA ProClubs do Fortaleza eSports. O valor da premiação não foi divulgado pelo clube.

O FIFA ProClubs é uma modalidade do FIFA em que as partidas podem ser disputadas em até 11 contra 11, e cada pessoa controla um jogador. O Fortaleza eSports é o atual vice-campeão da Copa Cearense de Futebol Digital Pro Clubs.

Para participar do "Laion League", o torcedor precisa fazer uma inscrição no valor de R$ 10 pelo site https://bit.ly/laionleague. As vagas são limitadas e vão até domingo (24).