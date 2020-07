Lucas Paquetá, do Milan, integrará evento de eSports com membros da MIBR

Estrelas do eSport e do esporte tradicional, como Lucas Paquetá, do Milan, farão parte do "MiBR Stars”, organizado pela Betway, que promoverá um confronto de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) entre o “Team FalleN” e “Team Fer”, ambos da MIBR.

O evento acontecerá na próxima segunda-feira, 13, a partir das 14 horas (de Brasília) e terá seis horas de duração. Ele poderá ser assistido através do canal oficial da organizadora na Twitch. Outros nomes, além de Paquetá, ainda serão revelados.

"Estamos muito empolgados em revelar a partida do MiBR Stars, que acontecerá entre os jogadores lendários do MIBR, ex-profissionais e influenciadores. Durante o intervalo dos jogos, esperamos fornecer à comunidade brasileira de CS:GO uma transmissão bem divertida ao vivo, com muitas oportunidades para os fãs se envolverem no evento”, disse Adam Savinson, Head de eSports, da Betway.

Durante a pandemia da covid-19, jogadores de esportes tradicionais se arriscaram nos esportes eletrônicos. O meio-campo do Milan já possui seu time nesse cenário, a Paquetá Esports Gaming, que conquistou a Liga Dell no início de junho.