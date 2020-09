Lukaku, da Inter de Milão, reclama de nota recebida no FIFA 21

O atacante Romelu Lukaku, da Inter de Milão, ficou desapontado com a nota que recebeu no FIFA 21. Isso porque, nesta quinta-feira, a EA Sports, desenvolvedora do game, divulgou a lista dos cem jogadores mais bem avaliados. O belga ficou na 65ª colocação, com 85 pontos.

"Sejamos honestos, a FIFA mexe com as notas para que os jogadores se queixem sobre o jogo e lhes façam assim publicidade. Não estou nem aí para essa m****. Sei o que faço", escreveu Lukaku, no Twitter.

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity... i ain’t with this sh*t. I know what i do ‍♂️ — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) September 11, 2020