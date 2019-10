Melhor do mundo de FIFA 19 ganha carro de luxo avaliado em R$ 456 mil

Mohammed "MoAuba", melhor jogador do mundo de FIFA, usou as redes sociais nesta terça-feira para exibir seu novo carro de luxo, um da Audi A7 avaliado em R$ 456 mil. O veículo foi um presente da Audi, patrocinadora da organização de eSports.

Recém-contratado pela equipe FOKUS CLAN, Mohammed tirou fotos ao lado do carro e exibiu o modelo para os seus fãs nas redes sociais. "Carro novo", comemorou.

Mohammed foi o primeiro alemão a ganhar a FIFA eWorld Cup, o Mundial de FIFA 19. Há pouco menos de um mês, o pro player garantiu cerca de R$ 1 milhão com a competição e também uma entrada para prêmio The Best, da Fifa, que escolhe o melhor jogador e jogadora de futebol do mundo.