Neymar alcança 110 mil espectadores em estreia como streamer de games

Que Neymar costuma atrair muita atenção quando joga, não é novidade para ninguém. Mas, nessa quarta, não foi em um gramado e com chuteiras, e sim de frente para um computador, em jogos eletrônicos: o atacante brasileiro do PSG transmitiu ao vivo enquanto jogava partidas de CS:GO e Among Us com os amigos na plataforma Twitch.

Com óculos 'juliete' e a caixinha de som tocando a música 'o pai tá on', do MC Kekel, lema que o acompanhou na reta final da última Liga dos Campeões, Neymar jogou uma partida melhor de três de CS:GO com alguns amigos - entre eles, Nenê, meia do Fluminense. O time de Neymar venceu por 2 a 0.

O PAI TA ON!!! Neymar começou a live no Twitch assim ❤ pic.twitter.com/YHjYEyXDZp — Memesneymar (@memesneymar) October 1, 2020

5K do @neymarjr de usp, o pai amassa até no CS kkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/Azxgp18tGS — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) October 1, 2020

Depois, foi a vez de Among Us, jogo que se tornou febre no último mês em que um dos tripulantes de uma nave é um impostor que tenta matar os outros - que tem que descobrir quem é o assassino. Nas duas primeiras vezes, Neymar foi sorteado pelo jogo como impostor, mas não demonstrou habilidade: foi rapidamente descoberto pelos colegas, enquanto o atacante dava risadas. Nesse momento, a live atingiu o pico de espectadores com 110 mil pessoas assistindo simultaneamente.

VAI SE FUDE OLHA O NEYMAR JOGANDO AMONGUS QUE ARREGACADO MENTAL KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/yIcNDJM5a3 — memes futebolisticos. (@Mfutebolisticos) October 1, 2020

"Live todo dia não vai ter, mas gosto de fazer. Quem sabe não vira uma rotina, estar aqui com vocês, para vocês verem o que faço no meu tempo livre. Espero que essa seja a primeira de muitas", comentou Neymar sobre a situação. O canal do brasileiro na Twitch já tem mais de 170 mil inscritos.

Enquanto Neymar jogava, ocorria o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões - o PSG caiu no grupo H, ao lado de Manchester United, RB Leipzig e Istanbul Basaksehir. Individualmente, Neymar se recuperou de uma contratura e deve atuar no jogo do PSG contra o Angers nesta sexta, pelo Campeonato Francês.