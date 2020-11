Neymar é banido da Twitch e brinca que foi por culpa de Richarlison

Neymar começou a fazer transmissões ao vivo de games na Twitch há pouco tempo, mas já sofreu um banimento temporário da plataforma há pouco tempo. Por ter divulgado o número de telefone de Richarlison para os seguidores, o atacante não poderá transmitir por sete dias. Ele brincou com o caso na concentração da seleção brasileira.

"Aí, rapaziada, fui banido da Twitch por, acho que, se não me engano, por sete dias… por causa do Pombo (apelido de Richarlison)", ironizou Neymar em vídeo no Instagram dentro da concentração da seleção na Granja Comary, em Teresópolis.

"Por causa do Pombo... vai se f****… ", respondeu Richarlison, fazendo que os outros jogadores rirem. Ao tentar entrar na página de Neymar na Twitch, a mensagem "Desculpe. A menos que você tenha uma máquina do tempo, esse conteúdo está indisponível" é mostrada aos usuários.

Neymar realizou sua primeira transmissão em 1º de outubro, quando alcançou 110 mil espectadores assistindo-o enquanto jogava CS:GO e Among Us. Desde então, além de ter divulgado o número de Richarlison, outro momento memorável foi quando seu 'parça' Gil Cebola lhe deu um susto no Halloween.