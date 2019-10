Novo nos eSports, Cruzeiro anuncia a contratação de Senna do Boné

Depois de anunciar a entrada nos eSports, o Cruzeiro acertou as suas primeiras contratações. Para representar o clube no FIFA 20, o time terá Guilherme "Guigonzc" Gonzaga, no PlayStation 4, e Josaci "Senna do Boné", para o Xbox One. Os reforços foram divulgados nesta segunda-feira.

"O @guigonzc chegou! Cruzeirense desde de pequeno, agora esse torcedor das arquibancadas passa a ser nosso atleta de sangue azul!", diz o anúncio do pro-player Guilherme nas redes sociais do Cruzeiro. "Chega mais e vem dar alegria pra essa nação cabulosa. O brabo tem nome: @SennadoBone", completa as informações com a imagem do paulista.

"Guigonzc" e "Senna do Boné" assinaram contrato por uma temporada com o clube mineiro. Ambos vão representar o clube nos torneios individuais do Global Series, buscando uma vaga para a FIFA eClub World Cup de 2020, o Mundial de Clubes do FIFA 20.

"Senna do Boné" é um dos pro players brasileiros de FIFA mais famosos da atualizada. Apenas em sua rede social Twitter, ele chega a marca de 28,5 mil seguidores. O seu parceiro Guilherme, tem em seu currículo uma vitória na seletiva do Brasil para a FIFA Interactive World Cup (FIWC) de 2013. Ele também é torcedor do Cruzeiro e chegou a disputar campeonatos com a camisa do clube.