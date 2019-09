Número 1: Fifa é o jogo mais vendido para videogames no Brasil

Para quem pensa que a paixão dos brasileiros por futebol se resume apenas aos gramados, está enganado. Nesta terça-feira (20), no WB Games Summit 2019, evento realizado pela produtora Warner, o game Fifa foi anunciado como o jogo mais vendido para videogames no Brasil.

Segundo o levantamento, o game é o predileto dos brasileiros que utilizam os consoles PlayStation 4 e Xbox One. Desde 2014, a franquia de futebol já vendeu mais de seis milhões de unidades no País. A expectativa é de aumentar o número a partir do dia 27 de setembro, data oficial do lançamento do "Fifa 20".

A nova edição do jogo vai contar com um modo de quadras de rua, em alusão ao "Fifa Street", franquia que também faz sucesso entre os fãs de games. Além disso, o apresentador Tiago Leifert e o comentarista Caio Ribeiro já estão confirmados como narradores das partidas.

Em entrevista ao SporTV, Tiago Leifert comemorou a parceria com Caio Ribeiro. "Em setembro sai o Fifa novo e eu estou ao lado do Caio mais uma vez. A gente está muito feliz e orgulhoso. Nunca imaginamos chegar tão longe. Fizemos o (FIFA) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e duas copas do mundo! Caramba dez jogos. Muito felizes", disse.