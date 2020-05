Partida de CS:GO quebra recorde nacional de espectadores simultâneos

O streamer Alexandre "Gaules" bateu o recorde brasileiro de espectadores simultâneos através da transmissão da partida de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) entre MIBR e FURIA, válida pela ESL One Road to Rio, neste domingo. A Twitch, plataforma em que o streamer transmitiu a disputa, registrou 182 mil pessoas assistindo ao ao mesmo tempo.

Não é a primeira vez que o recorde nacional é batido durante a transmissão de eventos da franquia CS:GO. Aliás, os últimos dois maiores registros de público simultâneo da plataforma aconteceram durante torneios do FPS.

O primeiro recorde aconteceu nos playoffs da 11ª temporada da ESL Pro League, quando 156 mil pessoas assistiram, ao mesmo tempo, uma partida entre MIBR e FURIA, novamente no canal do "Gaules". Contudo, essa marca foi superada ao longo da transmissão da final da Flashpoint, quando a MIBR foi derrotada pela MAD Lions, no canal oficial da equipe brasileira, que registrou 166 mil espectadores simultâneos.

A FURIA manteve sua invencibilidade na partida pela qual o último recorde veio a ser quebrado. A equipe de "kscerato" derrotou o MIBR pela sexta vez seguida e manteve sua invencibilidade. Os Panteras seguem sem perder no Grupo B do torneio e está garantida para a semifinal do RtR.