Richarlison representará o Brasil em amistoso virtual de FIFA 20

Brasil e Argentina irão se enfrentar em um amistoso virtual de FIFA 20, no próximo sábado, 4. O brasileiro Richarlison, destaque do Everton, jogará contra o argentino Julian Carranza, atacante do Inter Miami, clube cujo ex-jogador David Beckham é proprietário.

Os jogadores disputarão uma melhor de três. Ou seja, quem vencer dois jogos ganha o amistoso. Em uma das partidas, os atletas deverão jogar com as seleções de suas respectivas nacionalidades. Nas demais, poderão os escolher os times que preferirem.

Durante o amistoso, ambos responderão perguntas sobre suas carreiras e interesses pessoais. Todo conteúdo estará disponível no site oficial do Everton www.evertonfc.com, a partir das 13 horas (de Brasília). Quem estiver assistindo a transmissão poderá ganhar camisas autografadas pelos jogadores. Porém, a organizadora ainda não revelou como.