Ronaldo goza pontos de Mbappé no FIFA 21: 'não sei se me alcança'

Em uma postagem nas redes sociais, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, hoje presidente do Valladolid, da Espanha, não perdeu a oportunidade de brincar com um dos melhores jogadores da atualidade ao comparar sua pontuação no FIFA 21 com a do atacante francês Kylian Mbappé.

No modo Ultimate Team, o avatar de Ronaldo Fenômeno aparece com 97 pontos para o item "pace", que se pode traduzir como "velocidade".

Quem aí também tava ansioso pro lançamento do #FIFA21? Muito legal ver o @KMbappe na capa do jogo! Eu só não sei se ele alcança o meu pace de 97 @EASPORTSFIFA @EAFIFABR pic.twitter.com/rwkh4Z0tKH — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) October 15, 2020

No FIFA 21, Ronaldo tem a carta mais rápida. A pontuação faz referência à melhor fase do Fenômeno na carreira. No mesmo jogo, Mbappé recebe 96 pontos para a mesma função, ou seja, um ponto abaixo do craque brasileiro.

Ronaldo Fenômeno conquistou duas Copas do Mundo (1994 e 2002) com a seleção brasileira e foi eleito três vezes o melhor jogador do mundo (1996, 1997 e 2002). Mbappé já ganhou uma Copa do Mundo (2018) e almeja chegar ao título de melhor jogador.