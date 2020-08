Tiago Leifert deixa o FIFA e Gustavo Villani assumirá narração do game

Tiago Leifert não será mais o narrador do FIFA. A EA Sports, desenvolvedora do jogo, anunciou, nesta terça-feira, que Gustavo Villani, conhecido pelo bordão "gol de videogame" e integrante do time de narradores da Globo, ficará em seu lugar. Caio Ribeiro continuará fazendo os comentários do game.

A voz de Villani poderá ser escutada no jogo a partir do dia 6 de outubro, data de lançamento mundial do FIFA 21. Desde 2012, a desenvolvedora não alterava a narração do game. Até então, ela foi performada por Tiago Leifert, que hoje é apresentador de famosas atrações da Globo.

Quando foram recrutados, Leifert e Caio Ribeiro eram apresentador e comentarista do Globo Esporte, que, na época, fazia um sucesso estrondoso. Focada em expandir o FIFA no Brasil, a EA decidiu recrutá-los para o time de narradores e comentaristas do game.