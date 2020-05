Torneio de videogame terá encontro entre Éverton Ribeiro x Gabriel

O Todos Por Um!, torneio beneficente do jogo de futebol virtual Pro Evolution Soccer (PES) 2020 começa a fase final a partir desta sexta-feira com encontros entre vários jogadores conhecidos e atletas de esportes olímpicos. A competição que visa arrecadar doações às vítimas do novo coronavírus terá como um dos próximos encontros a partida entre Renê, lateral esquerdo do Flamengo e Grummy, atleta do pólo aquático brasileiro.

Um dos duelos mais aguardados está marcado para sábado, quando o volante Gabriel, do Corinthians, enfrenta o meia Éverton Ribeiro, do Flamengo. As outras duas partidas pelas quartas de final serão entre o nadador Guilherme Costa e o lateral-direito Guga, do Atlético-MG, e a resta vai reunir o meia Vina, do Ceará, e Davi Melo, filho do zagueiro palmeirense Felipe Melo.

O grande objetivo do torneio é ajudar a ONG G10 das Favelas a arrecadar doações para projetos sociais e de combate à pandemia do novo coronavírus. As doações estão sendo feitas pelo aplicativo de pagamentos à distância PicPay. O evento é organizado pela empresa ESM Sports Business.

As quartas de final começam a ser disputadas nesta sexta, com os confrontos entre Renê x Grummy e Guilherme Costa x Guga, e terão transmissão na TV Bandeirantes, nos canais Bandsports e, na internet, pelo UOL e pela TV N Sports, a partir das 11h.

Tabela - Quartas de final

15/05 – 11h – Renê x Grummy

15/05 – 11h30 – Guilherme Costa x Guga

16/05 – 11h – Gabriel x Éverton Ribeiro

16/05 – 11h30 – Davi Melo x Vina