A caminho do Paraguai, torcida do Defensa volta à Argentina por coronavírus

A decisão de eventos esportivos no Paraguai acontecerem com portões fechados, para evitar a propagação do coronavírus, pegou a torcida do Defensa y Justicia de surpresa. Os torcedores estavam em viagem de ônibus a caminho do jogo contra o Olimpia, nesta quarta-feira, mas tiveram que retornar após saberem que não poderá entrar torcida no estádio Manuel Ferreira.

De acordo com informações do jornal argentino Olé, sete ônibus estavam a caminho de Assunção. Destes, três estavam bem próximos da fronteira entre Argentina e Paraguai.

O Governo do Paraguai anunciou na última terça-feira que os eventos dos próximos 15 dias serão com portões fechadas. A medida tenta evitar a propagação do coronavírus pelo país. A partida entre Olimpia e Defensa y Justicia será realizada nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo G da Copa Libertadores da América.

Micros de Defensa parados en la ruta al conocerse que el partido ante Olimpia es a puertas cerradas. Volver a casa. pic.twitter.com/Eknb1lLRct — Sebastián Purgart (@sebapurgart) March 10, 2020