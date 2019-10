África do Sul é anunciada sede da Copa do Mundo de Rúgbi Sevens de 2022

A World Rugby, federação internacional de rúgbi, anunciou nesta terça-feira que a Copa do Mundo de Rúgbi Sevens será disputada na Cidade do Cabo, na África do Sul.

O evento deve ser realizado em setembro de 2022 e terá a duração de três dias. O Estádio da Cidade do Cabo, com capacidade para 55 mil torcedores, construído para a Copa do Mundo de Futebol de 2010, sediará o torneio.

Argentina e outros nove países haviam apresentado suas candidaturas, mas a África do Sul foi o país escolhido.

BREAKING: South Africa to host Rugby World Cup Sevens 2022, with the tournament taking place in Cape Town. #RWC7s https://t.co/U3wPpz3lOD pic.twitter.com/FkzfRybXrC — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) October 29, 2019

O rúgbi sevens, é uma versão da modalidade com sete jogadores. Ela é mais rápida que a praticada com 15 atletas e entrou para os Jogos Olímpicos em 2016, na edição do Rio de Janeiro. Estará também em Tóquio-2020.

No próximo sábado ocorrerá a final da Copa do Mundo de Rúgbi - com 15 jogadores -, no Japão, entre África do Sul e Inglaterra. Será a terceira vez que o país africano disputa uma final. Nas duas oportunidades em que chegou à decisão, sagrou-se campeão. Primeiro em 1995 e depois em 2007. Já a Inglaterra desbancou a favorita Nova Zelândia e quebrou a invencibilidade dos All Blacks de duas Copas do Mundo para disputar o título da competição.