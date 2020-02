Alisson vai ao Maracanã com a camisa do Fluminense para ver jogo de Muriel

Goleiro do Liverpool, da Inglaterra, e titular da seleção brasileira, Alisson foi ao Maracanã na noite da última terça-feira. Ele acompanhou seu irmão Muriel na partida entre Fluminense e Unión La Calera, do Chile, pela Copa Sul-Americana.

Após o empate por 1 a 1, Alisson postou foto ao lado de Muriel. "Que orgulho te acompanhar de perto, gigante", escreveu o goleiro do Liverpool.

Alisson vestiu a camisa do Fluminense e acompanhou a partida em um dos camarotes do Maracanã. Ele está de folga do Liverpool após conquistar o Mundial de Clubes e disputar o Campeonato Inglês sem intervalo.

Desde a última segunda-feira, Alisson vem utilizando o centro de treinamentos do Fluminense para fazer trabalhos físicos e se manter em forma durante o período de folga.