Alto-falante falha e pega fogo no gramado antes de partida da NFL

O Tennessee Titans havia planejado uma entrada triunfal para seus atletas antes de um jogo contra o Indianapolis Colts no Nissan Stadium, pela NFL. Só faltou combinar com um dos alto-falantes que estava no gramado.

O equipamento entrou em combustão, fazendo que fosse necessário que os funcionários da franquia entrassem em campo com extintores para apagá-las - o que ainda demorou um certo tempo. Confira os vídeos do momento.

A speaker caught fire here at Nissan Stadium. This is not part of the pregame plan. pic.twitter.com/WvqLMdnQBv — Zak Keefer (@zkeefer) September 15, 2019