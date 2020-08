Ana Marcela Cunha homenageia Senna com touca nas cores do capacete

Que Ayrton Senna fez história e se consagrou entre os maiores ídolos do esporte brasileiro de todos os tempos, disso ninguém tem dúvida. Para celebrar o ano em que completaria 60 anos, a nadadora Ana Marcela Cunha irá homenagear o tricampeão mundial de Fórmula 1 com touca personalizada, imitando o lendário capacete do falecido piloto.

A atleta olímpica vestirá o acessório durante a 55ª edição da Travessia Capri-Napoli, que acontece no dia 6 de setembro. Com vaga garantida nos Jogos de Tóquio, a brasileira fará o tradicional percurso de 36 quilômetros entre a Ilha de Capri e a cidade de Nápoles, na Itália.

"Nasci em 1992 e infelizmente não vivi a época dele. Não tive o prazer que as pessoas contam de vê-lo na pista correndo. Mas é incrível como o espírito competitivo dele me ensinou a desafiar o que parece ser impossível. Ele deixou um grande legado, que é transformar meus sonhos de atleta em realidade", disse Ana Marcela em comunicado oficial.