Âncora do SporTV provoca Corinthians, diz ter sido hackeado e Andrés cobra

O apresentador Fred Ring, do SporTV, disse ter tido seu perfil do Instagram hackeado após a postagem de uma foto provocando o Corinthians. A imagem mostrava o escudo do Corinthians ao lado de um apito, desejando feliz dia do amigo, em alusão ao bordão "apito amigo" que sugere favorecimento ao clube nas partidas.

"Aos amigos que acompanham esse Instagram, eu não sei o que aconteceu. De alguma forma, foi hackeada a minha conta e publicaram uma piada com um clube aí, com o Corinthians, não sei o que, Dia do Amigo. Não sei o que aconteceu. Não é o que eu penso. Está deletado", justificou o apresentador.

"Não sei como acontecem essas coisas. Minha conta não tem muitos seguidores. Não sei bem porque alguém faria isso. Mas, de qualquer maneira, estamos juntos torcida do Corinthians que se sentiu ofendida pelo que eu postei. Não fui eu que postei", acrescentou.

Horas mais tarde, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, compartilhou a notícia em seu perfil no Twitter. Na legenda, o dirigente alvinegro fez uma cobrança ao apresentador. "Conselho de amigo então: presta uma queixa logo pra gente poder ter conversa", escreveu Andrés.