Antes de jogo do Santos, Sánchez se encontra com irmão que atua pelo River

Na véspera do jogo entre Santos e Defensa y Justicia, o meia alvinegro Carlos Sánchez teve um encontro com o irmão, Nícolas De La Cruz, que atua pelo River Plate. O Santos treinou no CT do River na segunda-feira e enfrenta o Defensa y Justicia nesta terça, a partir das 19h15 (de Brasília), pela estreia na Copa Libertadores da América.

O encontro foi registrado pelo departamento de comunicação do Santos. Nascido em Montevidéu, no Uruguai, Carlos Sánchez atuou pelo River entre 2011 e 2015, tendo sido emprestado ao Puebla em 2013/14.

"É muito lindo voltar a um clube no qual deixei uma marca. É uma emoção incrível poder treinar aqui, é algo que pode nos motivar pelo que o River Plate conquistou nos últimos anos. Começar da melhor maneira fazendo um grande trabalho", afirmou Sánchez.