Aos 19 anos, Haaland diz que ainda não é tão bom quanto foi seu pai

O atacante norueguês Erling Braut Haaland tem sido um dos grandes destaques do futebol europeu. Pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o PSG na última semana, pela Liga dos Campeões da Europa. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira no jogo decisivo, em Paris.

O jovem de 19 anos vem sendo bastante badalado, mas disse que ainda não é tão bom quanto foi seu pai, Alf-Inge, que jogou pelo Nottingham Forest, Leeds e Manchester City. Ele atuava como volante e se aposentou aos 30 anos após sofrer uma lesão no joelho.

"Eu sempre tive vontade de me tornar um jogador de alto nível. Também pretendo fazer melhor do que meu pai que tem 34 jogos pela Noruega e mais de 200 na Premier League. Ainda tenho um longo caminho pela frente", disse o Haaland.