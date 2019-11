Após assumir ser vascaína, cantora Iza recebe camisa personalizada

Após assumir ser vascaína, a cantora Iza ganhou uma camisa personalizada do seu clube do coração. O atacante Talles Magno gravou um vídeo agradecendo à cantora. Depois, o Vasco postou em seu Twitter outro vídeo já com Iza recebendo a camisa.

"Fala, Iza. Queria te agradecer pelo carinho, fico muito feliz, sou fã das suas músicas e estou enviando uma camisa personalizada", disse Talles Magno.

Ao receber a camisa, a cantora agradeceu e brincou. "Que maneiro, estou muito feliz. Se eu soubesse, teria falado que era vascaína antes", afirmou Iza.

Nas redes sociais, internautas postaram "Tallesmã", em alusão ao nome do atacante e o nome de uma das principais músicas da cantora (Meu Talismã).

"Você me traz sorte, é meu Talismã... " A família vascaína é assim, um pelo outro sempre! Alô, @IzaReal! #VascoDaGama pic.twitter.com/k5IvG29smf — Vasco (@VascodaGama) November 17, 2019