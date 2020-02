Após eliminar Atlético-MG, Afogados faz festa com trio elétrico em Ingazeira

A festa da classificação do Afogados em cima do Atlético-MG, na Copa do Brasil, se estendeu durante a noite de quinta-feira na cidade de Ingazeira (PE). Com trio elétrico, jogadores comemoraram com dezenas de torcedores.

O trio elétrico percorreu a Avenida Rio Branco e o cantor Wagner Fernando, de Tabira, comandou a festa com os jogadores. O clube postou imagens da comemoração em suas redes sociais.

No Instagram, por exemplo, o Afogados ganhou cerca de 16 mil seguidores e agora conta com 35 mil. A classificação na Copa do Brasil aconteceu na quarta-feira, quando a equipe venceu o Atlético-MG nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.