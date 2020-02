Após enchentes em Minas Gerais, surfista aproveita e pega onda no Rio Doce

O surfista Paulo Guido Coelho decidiu pegar onda em um local bem diferente. Em vez do litoral e da água do mar, ele encarou a forte correnteza da enchente do Rio Doce em Governador Valadares (MG), para praticar o esporte. A aventura foi uma forma de compensar o momento complicado vivido pelo Estado, que encara um mês de muitas chuvas e com várias cidades em estado de emergência.

As imagens de Paulo Guido Coelho na água foram publicadas nas redes sociais e mostram a coragem do surfista em encarar as águas fortes e escuras do rio. O aventureiro já realizou as mesmas manobras no local em outras ocasiões, quase sempre em períodos anteriores de cheias.

As chuvas neste início de ano em Minas Gerais já causaram mais de 50 mortes, com 65 pessoas feridas e uma desaparecida. Segundo dados da Defesa Civil, há no Estado cerca de 45 mil desalojados e outras 8,2 mil desabrigados.