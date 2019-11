Após foto com Bolsonaro, Hypolito afirma não ser 'da esquerda nem da direita'

Depois de se tornar um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta quinta-feira por aparecer em uma foto ao lado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o ginasta Diego Hypolito usou as redes sociais para se defender das críticas.

"Eu não sou da esquerda nem da direita. Eu sou de Deus! Sou cheio de erros e defeitos e estou muito preocupado com o esporte no Brasil! Quero poder ajudar pessoas, eu em minha vida serei muito julgado e sei. Mas devemos viver e tentar ajudar mais pessoas, no esporte foi muito complicado e quero de alguma forma ajudar outros atletas!", escreveu Hypolito, em resposta a um dos seus seguidores no Instagram.

"A sua história é linda. Pena que apoia candidatos que menospreza a orientação sexual das pessoas e vai contra tudo que uma classe discriminada tenta avançar. Pena mesmo", escreveu um dos internautas. Como resposta, Hypolito, que recentemente assumiu ser gay, afirma que seu encontro com Bolsonaro foi para "pedir ajuda ao esporte".

"Ele me chamou para conversar e eu só vim. É certo é errado? Não sei, sou um eterno aprendiz! Respeito tudo que qualquer pessoa achar ou pensar. Mas devo querer ajudar mais pessoas! Eu não mudei em nada só porque tirei foto com o presidente, Michelle e etc... Quero salvar vidas e ter cada vez mais amor pelas pessoas, com o ódio devemos combater com o amor e respeito! Lembre sempre que eu não sou melhor que ninguém, só me tornei público e por isso serei sempre julgado fazendo o certo ou o errado! Pedi ajuda ao esporte para o presidente!", reagiu Hypolito.

O encontro entre o ginasta e o presidente também foi acompanhado por Michelle Bolsonaro e Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. O banco patrocina o atleta e sua irmã, Daniele Hypolito, além de ser o patrocinador oficial da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).