Após tratar câncer, americana quebra recorde ao cruzar Canal da Mancha

A nadadora de resistência Sarah Thomas se tornou a primeira pessoa a atravessar o Canal da Mancha quatro vezes sem parar, nutrindo-se somente com uma fórmula líquida durante a proeza de 54 horas. A norte-americana de 37 anos, do Colorado, realizou a travessia, que quebrou um recorde, um ano depois de ser tratada de câncer de mama, e dedicou sua conquista a outros sobreviventes da doença.

Sarah Thomas chegou à terra firme em uma praia próxima de Dover, no litoral sul da Inglaterra, na manhã desta terça-feira, exausta e com a garganta irritada por causa da água salgada. "Eu estava vomitando, estava enjoada", contou, enrolada em uma toalha. "Eu estava bastante anestesiada", disse ela à rede BBC pouco depois, com a voz rouca.

"Havia muitas pessoas na praia para me receber e torcer por mim. Isso foi muito simpático da parte delas, mas me sinto principalmente aturdida neste momento, nem acredito que conseguimos", disse a americana.

Em tese, a rota que Sarah percorreu deveria ter 130 quilômetros de extensão, mas as correntes fortes do Canal da Mancha a forçaram a nadar 210 quilômetros. Ela disse ter visto muitos peixes e águas-vivas pelo caminho.

Anteriormente, quatro nadadores haviam cruzado as águas entre a Inglaterra e a França três vezes sem parar. Sarah só consumiu uma dieta líquida durante a travessia. Sua equipe de apoio, que a seguiu de barco, lhe lançava uma garrafa com uma mistura de carboidratos, eletrólitos e um pouco de cafeína, com um pouco de suco de maçã para melhorar o sabor. "Foi isso que comi na maior parte do caminho", disse Sarah Thomas .

Ao chegar, a americana tentou comemorar com champanhe, mas a bebida não caiu bem. Ela conseguiu comer alguns chocolates. "Espero poder dormir o resto do dia. Estou bastante atordoada e bastante cansada, com certeza"./Com informações da agência Reuters